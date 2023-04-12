伊仁絮語——蟲草之凰勝在有級數

第二場「蟲草之凰」去年六月於谷草一哩連下兩城，不過今季整體演出令人失望，十戰僅得一亞一季，未能延續上季佳勢。儘管如此，此駒向來甚少大敗，前仗憑輕磅在田泰安胯下僅負於「龍來了」；上仗早段被迫在外疊競跑，因而影響後勁。今仗重返五班，級數較對手為高，同場快馬不多，相信只要能把握起步，有力重啟勝門。此外，「果然駿」上仗出爭田草千六米，末段收復不少失地，今仗繼續由布文主理，有望收復前失。

第九場「大才」上仗跑田草千二米面對「金馳」等惡馬，結果全程居後競跑，敗績不過足為據。事實上，此駒今季多次受制於外檔，但整體表現卻不太差。今場有「量化歡騰」及「怡勁力」等快放馬，對其跑法更為有利，強配布文應非無的放矢，值得考慮。

Ian