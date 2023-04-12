B女靚馬——浪茄仔決心再下一城

第四場三班一哩，我就揀「亞洲籐王」做重心。睇番佢今季跑同程贏過兩次，其中上仗排大外檔，出閘後跟前順走，沿途展步輕鬆淡定，直路初輕易佔取有利位置，然後展開衝刺，最終只是僅追不及頭馬，一席亞軍算表現唔錯。賽後復課見佢狀態好靚，所以即使升班，憑輕磅之利仍有不俗機會，再者今次排五檔形勢亦佳，相信有能力闖入凱旋門。配腳我揀「勇創派對」同「馬爾代夫」。

第五場四班一千米，我就鍾意「浪茄仔」。佢跑谷草的成績相對田草較好，而且上仗更贏馬而回，無論路程性能或近況都有保證。上仗步速雖然稍為偏快，不過本身望空跟前都勝出比賽，三歲仔可謂進步神速。今場再配鍾易禮，人馬近期操練，擺明有意再下一城。配腳我揀「令才」同「誠心所願」。

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