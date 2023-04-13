田泰安起孖封王捧盃

昨晚谷草舉行九場賽事，唯一錦標是五陵會鑽禧挑戰盃，結果由「亞洲籐王」捧走，鞍上人田泰安另贏「自然力量」，此外還取得三亞一季，並於第八場後提前成為騎師王。練馬師王方面，韋達憑「樂加福」和「量化歡騰」起孖，最終奠定勝局。

田泰安在四月的頭三次賽事都無馬贏，但昨晚終於反彈，勝出「自然力量」和「亞洲籐王」兼成為騎師王，後駒奪得五陵會鑽禧挑戰盃，練者黎昭昇表示：「『亞洲籐王』今季演出準繩，但近期在四班短途賽負重磅有點影響，所以上場增程田草千四米一試，結果跑亞軍被加了兩分，並且要升上第三班；我認為此馬之前兩捷都贏谷草，所以今場選擇跑谷中一哩，結果在田泰安出色發揮下取勝，希望牠之後繼續進步。」

而「自然力量」練者姚本輝說：「『自然力量』是長途分子，田泰安非常熟悉馬性，知道怎樣發揮較佳。此駒年輕時健康曾經有挫折，因而影響進度，但現時評分仍在我們預料之內，五月的皇太后盃跑二千四百米，路程合其發揮，我考慮部署牠跑該場三級賽，與一眾高分長途馬比拼。」

此外，韋達昨晚憑「樂加福」和「量化歡騰」起孖，最終成為練馬師王，他賽後透露：「『樂加福』日前操練期間被其他馬匹嚇倒，拋下鞍上人奔跑了一圈，但之後可以自行跟隨廄侶返回馬房，我讓牠休息一天，證實無恙才決定按原定計畫上陣。雖然田泰安一早卜定其他坐騎，但此駒易配班德禮一樣跑出水準，牠轉彎時走三疊看來處於劣勢，但直路仍奮勇上前，反映目前更加成熟。」

另一方面，昨晚華將表現亦不俗，蔡明紹、鍾易禮和何澤堯等先後贏馬；前者策騎「鵲橋飛渡」一放到底，練者蘇偉賢說：「『鵲橋飛渡』今場明顯贏在形勢之利，賽事早段步速極慢，牠卻可以輕鬆放頭，結果就此一放到底。此駒已經九歲，跑完今季便會光榮退役了。」

至於鍾易禮則為「浪茄仔」取得連捷，馬主凌志昌說：「『浪茄仔』今仗末段與『育成精彩』鬥得難分難解，令我非常緊張。賽前告東尼表示前駒會守在三四位競賽，但結果比預期中留得後，可能與早段步速超快有關。我很感謝告東尼悉心訓練『浪茄仔』，令馬兒不斷進步。」

其餘何澤堯為「十八掌」開齋，練者沈集成說：「『十八掌』在港首戰即於谷草一哩上名，反映質素不錯，只是目前仍然很稚嫩，喜歡周圍望，有時表現得很驚青，還有不少小動作，因此今場加配眼罩一試，其實牠轉彎時曾經甩口，好彩何澤堯打了幾鞭，提醒馬兒要全力衝刺，最終成功開胡，之後會主攻谷草一哩和千八米。」

記者文傑、亨利、陳嘉甜