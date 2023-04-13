馬場浮世繪——高伯新家人打氣即贏

高伯新今季成績一般，暫時頭馬數目仍是單位數，剛周日其鎮倉寶「福逸」又飲恨只獲亞軍，但昨晚見高太與一對子女齊齊入場打氣，好運果然隨即降臨，練者成功憑「心想事成」贏馬，凱旋門上一家四口合影靚相，場面溫馨。之後高伯新說：「『心想事成』是我從澳洲購入的周歲馬，父系質素相當，我認為牠應該也有一番成就，雖然其進度來得較預期慢，但身形漸長後已能取得連捷，寄望之後保持進步，繼續交出好成績。」馬場浮世繪