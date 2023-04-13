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馬場浮世繪——鍾易禮谷草愈贏愈順

2023-04-13 列印
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  鍾易禮自從升格為減七磅見習生之後，繼續有頭馬交出，明顯騎功進步，而上仗由他策騎贏馬的「浪茄仔」，加分後昨晚仍能再下一城，人馬非常合拍；至於此駒亦是鍾仔的首匹谷草連捷馬，值得紀念。
馬場浮世繪
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