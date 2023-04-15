仲達 - 二話不說 坐位望贏｜頭號目標

剛周三「安遇」反勝「幸福至上」，有人認為是因後駒讓多了五磅，惟個人事後檢討，因蘇兆輝試過兩仗策騎「安遇」自行領放取得1W1Q，令我忘了此駒以往表現最勁時，根本是有遮擋地跟前！畢竟在現役馬中，可全程望空仍無損競爭力，佔比例應不足三成。

第二場四班一二○○米。「二話不說」近五仗得一亞兩季，單看成績演出不算很準，但其實當中兩次落敗都是放頭，反之沿途取得遮擋則三戰都上名，其中313場次因排檔較好，在沿途位置較主動之下，只影相僅敗給再出仍上名的「善傳香江」，可見只要跑啱，在四班時刻有爭勝實力。今次此駒排五檔不難跑，巴度連續第三次策騎應已了解馬性，發揮出水準可坐位望贏。

仲達