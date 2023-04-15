安西教練 - 馬有運值得博冷｜重點出擊

第八場三班千四米。隔夜執筆之時，大熱門落在「超級龍珠」身上，是否值博見仁見智，但要留意牠上賽早段步速只是四班水平，同場「紅愛舍」及「色種笑」都是賺形勢而接近，結果再出皆成績大倒退，以此推算，「超級龍珠」的亞軍頗有疑點，今次熱捧絕不划算。

筆者認為，同場「馬有運」反而值得一試，今仗改配巴度，演出有望進一步。無疑牠今仗是初跑千四，但其母系長力十足，本身在外地亦曾勝千三米，再者上仗的田C的下半場，壓地後場地變得利放，早段居後的「馬有運」造出第三快末段時間。今仗換人兼增程屬變數，大有博冷之道！

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