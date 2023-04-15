伊仁絮語——赤兔猴王強配顯身價

第五場「赤兔猴王」上仗在港初出，早段前速甚佳，但受制於外檔而被頂在外疊望空，最終以兩乘許負於「開心高球」，卻能擊敗「激光天下」及「是必非非」等駒，表現已算不俗。此駒周歲價高達八十萬澳元，日後跑較長途程會更合發揮，現階段純跑天生速度，已有留意價值。

第六場「金像非凡」去年十月曾一放到底贏馬，其後連場表現令人失望，但今場只得「鑽石福星」領放，相信早段不會有太大壓力，有力再次一放迄終。此外，「大登殿」來港後上陣十四次，只得一亞五殿，但在中班競逐中距離，怎計都有一些微利，可作配腳。

Ian