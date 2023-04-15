B女靚馬——喜勝威龍愈來愈好

第六場四班千八米，我最鍾意「喜勝威龍」。佢落班後成績愈來愈好，上仗沿途跟得順，可惜後半個彎被頂出外疊，以致多走腳程，不過最終都追入季軍，表現吸引。今場增程應會更合發揮，只要直路取位順利，有力打開勝門。配腳我揀「大登殿」同「龍船快」。

第七場四班千四米，我揀「小刺蛋」做重心。佢來港後日漸適應環境，上仗排大外檔導致留得較後，而且直路較遲移出，但望空後追勢強勁，比起前時又進一步。今場排黃金一檔有助早段慳力，加上強手遠去，只要發揮正常就有勝機。配腳我揀「金鼓齊昇」同「名門望族」。

B女