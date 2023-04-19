仲達 - 成才冷P抵博｜頭號目標

第八場四班一六五○米。來到馬季下旬，本來選重心宜避開一些季內拼搏多且已交代的馬，但今次對季內第十度出戰的「成才」有點憧憬，原因有三。

首先，「成才」一直表現穩定，尤其上仗因出閘稍慢而未能採用擅長的前置跑法，直路上又因一直受困難以全力衝刺，但仍一直穩步追前，以不合適的跑法取得接近成績，明顯地多跑仍保持勇態，在季尾屬一大優點。其次是若今晚下雨，此駒在上季524場次跑變化地，沿途被頂三疊依然上名，可見絕對能應付黏軟場地。最後是此駒今季首次配見習生，單一跑法的馬應不難發揮，估計應不會比配嘉里差，九歲馬難得長勇應無保留，有分頭值得博冷P。

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