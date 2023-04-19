安西教練 - 財駿強配又屆勝時｜重點出擊

第五場四班千二米。「財駿」前季末初上三班跑同程，當時蝕盡極端不利外疊的偏差，仍只負於「飛霸龍」及「年年旺」，以此伸算前景一片亮麗。上季進度反覆，演出並無穩定可言，即使季中打後回降四班，依然未能再捷，可幸的是傷患馬克健康回穩，近期出賽頻率亦正常。

回顧「財駿」季內321場次跑同程，當晚場地偏快較有利前置，本身走二疊留守較後位置，直路追勢稍不及貼欄慳腳程的「勝神威」，彼此也在一個馬位之內分勝負，須知後駒其後升上三班也有佳作，反映「財駿」該賽表現絕不失色，也證明本身重納正軌。

今次「財駿」賽前作大閘磨練，並且回配唯一贏馬經手人潘頓，看來又是出擊時候了！

安西教練