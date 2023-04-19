伊仁絮語——必跑得降班可吼

第二場「必跑得」來港前上陣兩次，除了勝出千一米兩歲處女馬賽，更在表列賽取得季軍。可惜來港後進度徘徊，上季至今十六戰只得一亞，演出令人失望。不過，牠今季連番排外檔，因而影響發揮，大前仗跑谷草千二米能後追入Q，僅負於「銀進」可見實力尚可。今仗排位較前理想兼首度降至五班，最近試閘走勢輕鬆，若臨場票數有任何異動，必須吼實。

第九場「雪勇神駒」在港首兩仗跑谷草千二米均以無敵姿態獲勝，其後改爭田草千四米，因為難度提升而未能延續勝纜。上仗直路階段受困，結果以四個半身位負於頭馬。今仗巧遇馬少場合，而且對手不乏前置型馬，有助早段輕鬆取位，可望收復前失。

Ian