B女靚馬——特攻連場有睇頭

第四場四班千二米，我揀「特攻」做重心。自從佢轉馬房之後，近仗演出開始有睇頭。上仗早段留守較後位置，出彎後移出外疊衝刺，雖然鞍上人積極打鞭，卻可惜鞭長莫及只追回第四，但總算獲得獎金。今場繼續負輕磅作賽，只要早少少發力，相信好大機會可打開勝門。

第七場三班千二米，我最鍾意「越駿知己」。佢今季表現長期有水準，明顯五歲馬大熟大勇。上仗沿途被頂三疊，但即使蝕盡腳程，兼且直路發揮亦稍欠肉緊，但最終亦敗不見遠，我認為佢狀態仍有水準。今次賽前曾試大閘催谷，外觀較之前更靚仔，只要早段搵到好位順走，隨時可完成季內第三捷。

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