■何澤堯昨晚梅開二度，並且後來居上成為騎師王。

昨晚谷戰呂健威憑「高明駿將」和「旅英福星」梅開二度，後駒奪得香港欖球總會盃，呂健威則成為練馬師王。至於何澤堯和潘頓都起孖，最終前者以四分後來居上，成為騎師王。其餘黎昭昇憑「怡勁力」和「陸知」包辦第七口孖寶。記者文傑、亨利、陳嘉甜昨晚成為練馬師王的呂健威憑「高明駿將」和「旅英福星」起孖，後駒加盟呂廄後四W，今次更捧走香港欖球總會盃，鞍上人周俊樂說：「『旅英福星』上仗因氣管有血而影響表現，之後去了從化休養，回港後試閘走勢相當輕鬆，狀態已經回勇；今仗賽前下了一場雨，令我對此馬更有信心，因為牠已經七歲，跑黏軟場地會更有利這類年長馬發揮，最終果然順利取勝。」而對於「高明駿將」，呂健威則說：「『高明駿將』今仗落四班作賽有評分之利，能夠取勝很合理，牠雖然已經七歲了，不過陣上仍多次跑得接近，演出非常忠心。」此外，潘頓和黎昭昇昨晚都起孖，包括合作勝出「怡勁力」，練者表示：「『怡勁力』只是三歲，本來每賽之間讓牠有足夠時間休息較合適，可是上周其演出稍為令人失望，所以決定匆匆再戰，結果順利贏馬補中。此駒有良好質素，來季踏入四歲理應續有進步，有望扶搖直上。」另一方面，羅富全和文家良昨晚亦分別贏馬，前者勝出「陽光傳奇」後說：「梁家俊以往騎過『陽光傳奇』，比較熟悉馬性，所以我特別邀請他主轡，而此馬兩度出戰快活谷千二米都負不遠，因此今仗轉倉初出亦刻意安排再跑同程，希望能有好成績。事實上，此駒轉入我馬房時健康正常，很快便可以投入操練，加上早前減了許多分，能夠反彈不出奇。」而文家良則勝出「怪獸奇兵」，他表示：「今場雖然只有八駒上陣，但『怪獸奇兵』排七檔仍不算理想，而且同場另有快馬，我要求蔡明紹出閘後盡量守好位，結果騎者不負所托。此駒很勤力，陣上常常全力以赴，早前其健康出現小問題，幸好休息數個月後自行康復，上場牠復出跑泥賽得第五名所負不遠，今場跑谷草一哩即順利補中。」