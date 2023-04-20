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日報新聞 > 馬經

勝利才子交代馬主興奮

2023-04-20 列印
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  陳嘉熙昨晚憑方廄「勝利才子」取得本身季內第五場頭馬，而他再之前一次贏馬是為「鈁糖武士」建功，同樣是獲方嘉柏關照。至於「勝利才子」今季轉投方廄之後，幾乎逢出必拼，之前八戰六度上名，包括兩度以短距離屈居亞軍，如今終於成功重返凱旋門，難怪賽後見其三位馬主都表現興奮，當中一人更不斷高舉勝利手勢，恍似勝出了大賽。
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