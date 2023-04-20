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日報新聞 > 馬經

賀賢食頭胡慶祝添丁

2023-04-20 列印
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  剛周一賀賢成功添丁，所謂人逢喜事精神爽，在馬場搏殺也得心應手，昨晚頭場他即憑「威武勇駒」贏馬，而今仗亦是此駒首場勝仗，台前幕後皆大歡喜，賽後賀賢更笑言，如今再度榮升人父，要賺多些錢養家呢！
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