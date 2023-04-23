仲達 - 烈風泥地有轉機｜頭號目標

第一場三班一六五○米泥地。「烈風」屬蔡廄服役第二季的PPG，上季尾初上三班首戰入Q的水準尚算不差，本預期今季可扶搖直上，怎料季初極速兩捷後，已一連七仗三甲不入，到底是里程已盡，還是一如其他例子般是因負一三五磅所累，答案暫不知，不過今仗負一三○磅轉跑泥地，屬可憧憬的變數。



首先，「烈風」一連六場敗仗都是負一三五磅，上仗雖稍為降低至一三○磅，但又弱配嘉里，尚未證明少負五磅是否有好轉。不過今仗轉跑泥地改配巴度，畢竟爭勝條件較上仗好，一來配搭改善；二來此駒上、下線均為美國血統，轉跑泥地有好無壞，尤其今仗最強對手只得一匹上仗跑濕泥才大勝的「爽快」，今仗多負九磅隨時失準；再加上蔡廄馬屢拼不果後轉跑泥地，通常亦是最後一招，起碼鬥志無疑，最重要是同場有馬擔票，有分頭值博。

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