伊仁絮語——我為您形勢有利

今季兩位新練馬師的成績令人滿意，伍鵬志季初攻勢一浪接一浪，不少轉倉馬均在短時間內交出表現，現已有三十場頭馬；黎昭昇近期愈戰愈勇，相信二人的總頭馬數目或有機會挑戰四十大關。

第五場「我為您」出道至今僅五度上陣，上仗首度角逐泥地，沿途採取前領策略，僅在最後五十米才被「歡喜福星」超越，表現甚佳。今仗再戰同程，同場快馬不多，對牠更為有利，可望在起步後不久從八檔切入。對手方面，計有上仗久休復出即跑獲季軍的泥地專家「豐彩華庭」及冷門馬「鑽石寶寶」。



第七場「加非凡」近三仗均跑入三甲，可惜仍與頭馬無緣。上仗首度增程至千四米，末段後上不及，最終負於「滿歡笑」兩乘多。今仗後駒排位較外，取位相對地較為被動，而「加非凡」則首次除去羊毛面箍，希望藉改動配備能取得突破。

Ian