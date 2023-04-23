B女靚馬——年年友福勝完再勝

第四場四班千六米，我就揀「年年友福」做重心。佢上仗跑同程贏馬而回，早段居中順走，賽事步速中等，形勢算是合適，最重要是出彎之後移出外疊，並無與對手走埋一堆，結果一衝過晒，發揮非常出色。今場再出只要交回上仗水準，相信可以勝完再勝。配腳我揀「路路爽」同「佐治勇駒」。



第五場四班千二泥地，我就鍾意「倍增勝數」。佢今季跑同程未甩獎金，而且仲贏過兩次。上仗早段居後競跑，結果直路移出外疊追上得第四，走勢吸引。今場由於排檔較佳，早段不致太被動，只要早點落鞭衝刺，相信可以追得更好。配腳我揀「豐彩華庭」同「牛皇頭」。

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