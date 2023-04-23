安西教練 - 路路爽C+3有得賺｜重點出擊

繼周三谷草夜賽有部分場次出馬不足之後，今次沙田泥草混合賽日亦出現同一情況，馬匹結構性問題並非本欄討論範圍，但出馬不足場合，尤其是中距離賽事，倘若少了一、兩匹前置型馬，便會容易開出慢步速。正如剛周三的「怪獸奇兵」，早前角逐泥地賽是筆者大題推介，原以為牠跑草地已證明實力見盡，結果卻恰恰相反，此駒在泥賽大慢閘落第之後，剛周三重返谷草上陣，起步不算利落，但由於前置馬不多，終於在對面直路成功搶欄領放，就此受惠慢步速贏馬。



今日列陣第五場四班千六米的「路路爽」，也極有可能賺得慢步速形勢。此駒的評分已回落至上季贏馬水平，上仗562場次跑同程沿途二疊望空，遇上另一前置快馬「線路菁英」與之鬥搶，本身僅負三個多馬位不算失禮。今仗除了同場快馬欠奉，而且亦較上仗少負五磅，在C+3跑道貼欄順走，形勢賺上加賺。

安西教練