羅富全三W捧盃稱王

昨日羅富全勝出「爽快」、「大眾勝利」和「年少有威」，三W兼成為練馬師王，而後駒奪得木球會百周年紀念盃；至於鞍上人何澤堯另憑方廄「直線力山」食尾胡，後上成為騎師王。其餘韋達和班德禮憑「馬林」和「美麗喝采」合作起孖。

昨日羅富全憑「爽快」、「大眾勝利」和「年少有威」在泥地賽中三元，後駒更捧走九龍木球會百周年紀念盃，練者賽後說：「『年少有威』除了今季第一場放得太急落敗，其他場次擺前走表現都不錯，今日再贏泥地千二米，姿態更比預期輕鬆，我要看牠勝後加分如何，如果要升上第二班，或會部署回師草地上陣，因為二班泥地短途賽編排不多。至於『大眾勝利』上場慢閘，因此今次臨場我特別叮囑布文要小心，結果馬兒出閘順利，加上步速夠快有利其後追，所以成功補中。」

至於韋達和班德禮則憑「馬林」和「美麗喝采」攜手起孖，前駒今仗開齋，韋達表示：「『馬林』需要時間證明其實力，今仗牠在閘前仍然情緒緊張，看來還有進步空間，雖然起步不算太順利，但鞍上人班德禮立即催策，令馬兒投入競賽，而且成功找到遮擋，直路再發力追越對手，發揮在水準之上。」

另一方面，昨日「藍海鐵騎」和「海豚星」都爆冷取勝，前駒練者沈集成指：「『藍海鐵騎』以往很急躁，但近期情緒淡定不少，而牠在泥地操練時走勢不錯，所以我便部署轉爭泥地一試，同時由於馬主喜歡田泰安，因此今場改配他執韁。無疑此駒如今贏在賺了慢步速之利，但就證明牠可以應付泥地。」

而「海豚星」馬主團體經理人馬石凡說：「『海豚星』早前蹄甲有事，所以曾上從化休養，幸好如今已經完全康復。此駒喜歡頻頻上陣以跑起狀態，因此徐雨石近期安排牠跑得比較密，其實今場我們信心並不大，但可能牠已養回健康，加上田草一千米路程首本，所以可以交出好成績。」

此外，潘頓連場搏殺失手，最終只憑大熱的「佐治勇駒」贏馬，而馬主之一李嘉俊說：「『佐治勇駒』以往情緒比較緊張，很容易周身大汗，而且跑法被動，以致一直未能出頭。我們要感謝上手練馬師蘇偉賢，他保養此駒得宜，所以轉倉後可以很快投入操練。」

記者文傑、亨利、陳嘉甜