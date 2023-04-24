馬場浮世繪——蕭劍平串Q最爽快

昨日頭場泥地賽事，蕭劍平名下的「爽快」和「烈風」分別冠亞，跑出一條同主馬Q，賽後蕭劍平說：「我個人名下馬匹可以串Q而回，當然令人非常開心，印象中應該是第一次。兩駒相比之下，賽前我對『爽快』信心較大，因為新勝泥賽，場地較有根據，早前我們沒有特意催谷牠搶分跑四歲馬系列賽，是希望循序漸進，如今此駒在泥地試出彩虹，輕鬆取得連捷，其實也是好事。」馬場浮世繪