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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——爆海豚星石哥未放棄

2023-04-24 列印
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  徐雨石今季成績低迷，時至四月份，其頭馬數目仍只是個位數，爭取上岸極不樂觀，但即使處境水深火熱，石哥卻未有放軟手腳，昨日便憑「海豚星」爆廿七倍冷門掄元，鬥志可嘉！
馬場浮世繪
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