馬場浮世繪
馬場浮世繪——爆海豚星石哥未放棄
作品遍港：中大《仲門》中環《太極》尖沙咀《排隊》 國際名雕塑家朱銘久病厭世自縊亡
台灣著名雕塑家朱銘疑久病厭世，上周六在台北市士林區住所尋短，終年85歲。朱銘原本在媽祖廟學習雕刻神像，作品深藏東方精神，逐漸融合傳統與現代，不斷突破創新，藝術界形容其作品堪比英國雕塑大師亨利．摩爾（H...
2023-04-24
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指助伊朗取電子部件助俄襲烏 美國再制裁多間中港企業
美國制裁包括中港公司在內的六間公司和一名個人，指他們涉嫌協助伊朗取得電子部件作軍事用途。中國商務部昨強調，中國對無人機出口有嚴格管制措施，所有達到管制標準的無人機，出口均須申請許可，防止用於非和平目的...
2023-04-21
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意大利擬退出「一帶一路」
據外電引述消息人士報道，意大利總理梅洛尼計劃下月在日本廣島舉行的7國集團峰會上，宣佈退出參與中國的「一帶一路」倡議。報道指，意大利政府內部仍存在分歧，梅洛尼所屬的意大利兄弟黨贊成放棄「一帶一路」，其他...
2023-04-24
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兩焦點新盤頻現參觀人流
新盤市場氣氛轉趨熱鬧，其中啟德天瀧首兩日開放示範單位，吸引大批睇樓人士前往參觀，發展商表示會加快推售步伐，本周落實銷售安排；大埔University Hill自開放示簵單位以來，累積錄逾1.3萬參觀人...
2023-04-24
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中美關係惡化 專家倡暫觀望 恒指短線19700點勢危
上周五美股三大指數收市窄幅靠穩，但市場憂慮中美緊張關係升級，反映中概股表現的中國金龍指數收市挫1.8%，恒指夜期亦險守2萬關，收報20009點，低水67點。分析指出，港股近期「10個牛皮9個淡」，加上...
2023-04-24
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戴巴拿當後備殺手 狼牙弒神
羅馬在爭奪歐霸錦標的同時，教練摩連奴亦下令球員在意甲要全力保住第4位，以確保來季一定有份出戰歐聯，眾將今晚聯賽作客遇強即屈的阿特蘭大，肯定繼續拼盡效力。再者該隊星將保羅戴巴拿最近因傷未能出任正選，但每...
2023-04-24
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主持HOY TV《東呃西騙》自爆日日遇騙子 七師傅擁10億身家 被失婚醫生撩網戀
近年香港騙案急升，關注民生、報道騙案及拆解騙徒手法的資訊節目《東張西望》成為TVB收視王牌，香港HOY TV 77台趁勢分一杯羹，製作15集《東呃西騙》，集騙案重演及時事報道於一身，仲搵埋前「東張女神...
2023-04-24
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李純恩 - 很自在｜好好過日子
去了澳門三天，結果沒到澳門，只在氹仔。一來是天氣不好，連日陰雨，交通不便。二來澳門朋友告知澳門遊客特別多，特別是大三巴附近常常人滿為患，有時還會控制人流。聽起來有點嚇人。反正住的酒店在氹仔，船票也買到...
2023-04-24
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羅富全三W捧盃稱王
昨日羅富全勝出「爽快」、「大眾勝利」和「年少有威」，三W兼成為練馬師王，而後駒奪得木球會百周年紀念盃；至於鞍上人何澤堯另憑方廄「直線力山」食尾胡，後上成為騎師王。其餘韋達和班德禮憑「馬林」和「美麗喝采...
2023-04-24
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