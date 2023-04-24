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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘頓賀賢兩家拉頭馬

2023-04-24 列印
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  昨日「佐治勇駒」配潘頓大熱取勝，賽後見其太太Nicole帶同一對仔女Roxy和Cash，以及賀賢的兒子Hunter一起拉頭馬，看來潘、賀兩家關係相當良好！
馬場浮世繪
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