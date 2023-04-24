馬場浮世繪——潘頓賀賢兩家拉頭馬

去了澳門三天，結果沒到澳門，只在氹仔。一來是天氣不好，連日陰雨，交通不便。二來澳門朋友告知澳門遊客特別多，特別是大三巴附近常常人滿為患，有時還會控制人流。聽起來有點嚇人。反正住的酒店在氹仔，船票也買到...

2023-04-24