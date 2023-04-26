仲達 - 喜駿之星 搶出就掂｜頭號目標

隔晚開飛所見，大部份場次的內檔馬都偏向低水，或是今仗偏差將大利內欄的先兆。不過對於放頭馬則作別論，只要本身前速夠快，排外檔影響不大。

第三場四班一二○○米。「喜駿之星」自上季715場次跑四班同程，僅負於當時在四班時刻站在勝利邊緣的「新威力」之後，開始了長達十個月的第二春。近績上，雖然此駒已一連四仗不入三甲，但都是跑三班賽，其中518場次仍跑贏在三班算惡的「穿甲鷹」及「華麗活力」，反映仍有勇態。今仗重回四班遇沒甚快馬，只要順利搶出可坐位望贏。

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