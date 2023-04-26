任睇No.1
  • 20º
  • 80%
  • 2023年4月26日 星期三
熱門： SpaceX文彬ETUDE HouseDSE備戰消費券優惠

日報新聞 > 馬經

安西教練 - 美麗邂逅又屆勝時｜重點出擊

2023-04-26 列印
Previous Next

 第七場三班千二米。「美麗邂逅」今季一出即勝，蹄下敗將是「五門齊」、「鴻運飛鷹」及「量化歡騰」等當銳馬，尤其「量化歡騰」季內長處勇境，按理本身應具三班頂實力。但事後看來，此駒的里程似乎見盡，或者北半球馬尚未大熟。但有一點可肯定，就是目前減至七十分勝時水平，已有反彈條件。
  回顧481場次，「美麗邂逅」早段跟前並不吃虧，然而直路走內疊不利路段，而且鄰近對手是「量化歡騰」及「紫雲冰」其後可勝馬，本身水準怎計都不差。至於510場次轉戰田草，一來場地並非強項，二來A欄亦不利放，能與幾匹三班中堅馬鬥得接近，顯然漸復季初水準。今仗優勢在於快馬無多，只要搶出順走就有機。
安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd