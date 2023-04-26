安西教練 - 美麗邂逅又屆勝時｜重點出擊

第七場三班千二米。「美麗邂逅」今季一出即勝，蹄下敗將是「五門齊」、「鴻運飛鷹」及「量化歡騰」等當銳馬，尤其「量化歡騰」季內長處勇境，按理本身應具三班頂實力。但事後看來，此駒的里程似乎見盡，或者北半球馬尚未大熟。但有一點可肯定，就是目前減至七十分勝時水平，已有反彈條件。

回顧481場次，「美麗邂逅」早段跟前並不吃虧，然而直路走內疊不利路段，而且鄰近對手是「量化歡騰」及「紫雲冰」其後可勝馬，本身水準怎計都不差。至於510場次轉戰田草，一來場地並非強項，二來A欄亦不利放，能與幾匹三班中堅馬鬥得接近，顯然漸復季初水準。今仗優勢在於快馬無多，只要搶出順走就有機。

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