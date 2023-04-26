安西教練 - 美麗邂逅又屆勝時｜重點出擊

回顧481場次，「美麗邂逅」早段跟前並不吃虧，然而直路走內疊不利路段，而且鄰近對手是「量化歡騰」及「紫雲冰」其後可勝馬，本身水準怎計都不差。至於510場次轉戰田草，一來場地並非強項，二來A欄亦不利放，能與幾匹三班中堅馬鬥得接近，顯然漸復季初水準。今仗優勢在於快馬無多，只要搶出順走就有機。
安西教練
一名大膽電單車司機僅持學牌，昨早繁忙時間疑違規駛上屬快速公路的干諾道西天橋，失控撞向旅遊巴，結果遭車輛輾過，當場死亡；不顧而去的旅巴司機其後被捕。汽車會提醒，「學牌」司機要循規蹈矩，若駛上快速公路是陷...
2023-04-26
2023年「中國航天日」第一屆深空探測（天都）國際會議，周二至周三在安徽合肥舉行。中國深空探測重大專項總設計師吳艷華昨在會上透露，中國「嫦娥六號」月球探測飛船計劃明年5月發射。吳艷華表示，過去近20年...
2023-04-26
俄羅斯外長拉夫羅夫周一主持聯合國安理會會議，在席西方代表譴責俄羅斯無端攻打烏克蘭，聯合國秘書長古特雷斯亦當面對俄羅斯作出批評。美國駐聯合國大使格林菲爾德則形容，拉夫羅夫主持會議是「諷刺和虛偽的象徵」。...
2023-04-26
兩焦點盤昨日齊公佈銷售安排，其中由恒基牽頭夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國聯手發展，位於啟德天瀧昨日正式公佈銷售安排，推出首批單位標售，涉及116伙；新地大埔白石角University H...
2023-04-26
市場觀望美股大型科技股業績出爐，加上人民幣走勢疲弱，A股顯著向下，港股跟隨外圍走弱，受醫藥、汽車股等板塊拖累，大市一度急插逾400點，最終收報19617點，跌342點，創近1個月低，3日累跌779點，...
2023-04-26
利物浦射手迪亞高祖達傷瘉復出一段時間後，近期終於重拾勇態，過去兩輪英超均梅開二度率隊悉數奏捷。祖達今晚英超繼續掛帥，勢可領軍作客擊敗韋斯咸，但考慮到紅軍過往面對鐵錘幫多數小勝1球，還是捧讓球主客和讓一...
2023-04-26
泳兒、Gin Lee（李幸倪）昨日出席港台《十大中文金曲頒獎音樂會》記者會，大會揭曉「優秀流行歌手大獎」得獎歌手，MIRROR兩位成員姜濤、柳應廷躋身十優之內，還有Gin Lee李幸倪、泳兒、炎明熹、...
2023-04-26
香港出生率下降，加上學生往海外升學成趨勢，令本地學生人數愈來愈少，導致學位過剩的問題逼在眉睫。正當教育界議論如何以合併學校，避免陷入「殺校」的困局，有辦學團體靈活應對，把旗下兩間中學合併，過程中以學生...
2023-04-26
隔晚開飛所見，大部份場次的內檔馬都偏向低水，或是今仗偏差將大利內欄的先兆。不過對於放頭馬則作別論，只要本身前速夠快，排外檔影響不大。第三場四班一二○○米。「喜駿之星」自上季715場次跑四班同程，僅負於...
2023-04-26