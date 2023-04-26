伊仁絮語——皇帝英明強項再拼

第二場「皇帝英明」今季兩勝谷草千二，近三仗則受制於外檔及重磅而影響發揮。上仗出爭田草千二，因為大部份時間望空而大敗，劣績不宜作準。今仗重返勝途並強配布文，過往騎練鮮有合作，卻有「宜春火力」奏捷。今場快馬不多，可望切入內欄或在第二疊競跑，避免多走腳程。對手方面，「必先生」上仗轉廄初出有明顯進步，末段更造最快時間。今仗排一檔，有力爭功。

第三場「長發」自二月初次上陣以來，表現穩定。上仗出爭四班千二，當日場地對後上馬極為不利，但牠仍能交出凌厲衝刺，更造出全組最快的末段時間，表現甚佳。今仗排位轉佳，並由擅長發揮早段的賀銘年策騎，冷味盎然。

Ian