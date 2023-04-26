B女靚馬——嫡愛心升勢未止

第三場四班千二米，我就揀「電訊飛車」做重心。佢上仗雖然排大外檔，但都跑第四有獎金，表現稱職。該役早段留得較後，賽事步速亦唔算太快，結果直路階段要沿內欄後追，最後幾步衝得好勁，可見近況極勇。今場再出排靚檔，早段可以貼欄慳力，形勢不可同日而語，有權打開勝門。配腳我揀「精選威」同「日新月著」。

第九場二班千二米，我就鍾意「嫡愛心」。佢上仗初遇二班強手都獲亞軍，而且是轉戰較高級數的田草，呢匹三歲馬實在深不可測。今場回師谷草最佳出路，自然更添把握，只要發揮出正常水準，絕對有力再下一城，大有機會完成季內第四捷。配腳我揀「駿馬風采」同「心之行」。

B女