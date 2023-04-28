■方嘉柏昨晚憑2W1P成為練馬王。

昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓策騎東廄「當年情」奪得韓國馬事會錦標。方嘉柏勝出「聰明導彈」和「天分高」，另加一席季軍，壓倒同樣起孖的希斯而成為練馬師王，後者則勝出「錢多多」和「人和家興」。至於田泰安與梁家俊亦梅開二度，前者另有一亞一殿而成為騎師王。昨晚唯一盃賽是韓國馬事會錦標，結果潘頓策騎東廄的「當年情」大熱掄元，此駒初跑谷草仍能取勝，而後備補出的廄侶「天寅合一」則跑獲亞軍，告東尼馬房包辦連贏。至於田泰安憑「電訊飛車」和「嫡愛心」起孖，並且後上成為騎師王。其餘方嘉柏和希斯都起孖，前者憑「聰明導彈」和「天分高」包辦第四口孖寶，並在尾場憑「巴薩諾瓦」跑季軍，以四分力壓對手而成為練馬師王。賽後方嘉柏表示：「『聰明導彈』近期表現不差，只是年紀已不輕，在三班面對強手需要減分才能提升機會，今仗牠落四班作賽當然佔有班利，排二檔也好跑，結果在鞍上人布文恰當發揮下取勝，很高興能為馬主交回一場頭馬。」「上場『天分高』運氣欠佳，本身排在十二檔，可以卻起步順利，結果未能如計畫般發揮，今場幸好抽得內檔，令騎師巴度能夠執行策騎指示，並且以佳勢取勝，由於牠在季內已經出賽多仗，所以今次賽後將安排休息，待其回復體力，再決定是否在煞料前上陣。」方嘉柏續說。另一方面，梁家俊昨晚除為希廄「人和家興」建功，其實頭場已先贏黎廄「極速滿貫」，練者黎昭昇指：「『極速滿貫』前仗在谷中一哩打開勝門，姿態相當不俗，上場續跑同程易配鍾易禮是想減磅再拼，可惜步速太慢不合發揮，今場有快步速便見回真章，看牠負一三五磅也能取勝，相信回升四班仍然有足夠的競爭力。」此外，容廄「小霸王」昨晚在周俊樂胯下大熱掄元，季內跑谷草千二米已經四捷，練者容天鵬賽後表示：「『小霸王』的進步幅度較我想像中大，今次的取勝姿態仍相當輕鬆，其實同場有些由二班降下來的對手，故此賽事水準並不低。此駒累積較多作賽經驗後，現時陣上走勢較以往規矩得多，可以做到快慢由人，希望牠會愈跑愈進步。」記者文傑、亨利、陳嘉甜