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馬場浮世繪——徐雨石打疊連贏兩日

2023-04-28 列印
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  時至四月底，雖然徐雨石的頭馬數目仍是單位數，但他明顯未有放棄，繼剛周日爆冷勝出「海豚星」後，昨晚谷戰又憑「電訊飛車」贏馬，而今次更是石哥季內首次打疊連贏兩日，實在可喜可賀。
  賽後「電訊」系馬主張敬山說：「『電訊飛車』上場跑谷草千二米排十二檔起步，形勢非常不利，結果只能後追得梗頸四，反觀今場排二檔則幫助甚大，可以輕鬆守住好位競賽，結果順利取得在港第一場頭馬，總算有交代。」
馬場浮世繪
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