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馬場浮世繪——布文攜友入場有料到

2023-04-28 列印
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  昨日下午大約五點三十分，布文偕妻進入快活谷馬場，同行還有他們的兩位男性友人，而既然呼朋喚友入場，布文當然亦要演出身價，最終在第四場賽事憑「聰明導彈」勝出頭馬，果然有料到。
馬場浮世繪
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