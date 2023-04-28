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馬場浮世繪——精英運動員入場留影

2023-04-28 列印
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  昨晚騎術學校校長陳念慈帶領多位香港精英運動員參觀馬場，計有划艇謝家德、單車黃金寶、南拳鄭家豪、網球張玲、體操黃曉盈和壁球趙詠賢等，各人顯得興致勃勃，並即場合照留影。
馬場浮世繪
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