馬場浮世繪——精英運動員入場留影

昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓策騎東廄「當年情」奪得韓國馬事會錦標。方嘉柏勝出「聰明導彈」和「天分高」，另加一席季軍，壓倒同樣起孖的希斯而成為練馬師王，後者則勝出「錢多多」和「人和家興」。至於田泰安與梁家...

2023-04-28