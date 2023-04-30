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仲達 - 縱橫十六亂局可博｜頭號目標

2023-04-30 列印
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第一場四班二○○○米。此場其實屬大亂局，本來不宜作重心場次，但今日大賽日實在搜索枯腸都找不到太多值博之馬，姑且挑戰一下亂局。

「縱橫十六」今季贏五班賽升班後，雖然暫未再勝，但427場次相對蝕了快步速，一席第四絕不失禮；之後487場次則是稍蝕轉彎三疊之下僅負千八米專家「逐步贏」；最近一仗則是全場蝕轉彎外疊馬中末段走勢最好。
今次「縱橫十六」換人再戰，跑二千米排內檔有利無弊，加上今仗步速未必快，如能守一二疊四五位，鬥爆應毋懼任何對手。
仲達
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