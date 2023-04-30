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B女靚馬——遨遊天下持續進步

2023-04-30 列印
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第四場四班千四米，我揀「遨遊天下」做重心。對於新馬來講，此駒都算適應甚快，而且出賽兩次都上名，質素有一定保證。上仗佢出閘唔算快，但田泰安控制得宜，未幾便跟上中前位，直路初移出望空即展開衝刺，結果能追入季軍，表現持續進步。今次賽前曾試大閘，末段見佢追勢不俗，看來成熟程度再進一步，再者田泰安騎慣騎熟，今仗應該有力贏馬。配腳我揀「四喜鳥」同「赤兔猴王」。

第六場三班千六米，我最鍾意「馬主雄風」。佢今季六戰有五次收獎金，上仗初跑一哩亦得亞軍，表現忠心準繩。睇番佢上仗沿途貼欄順跟，走勢非常輕鬆，直路初即時望空，衝刺勢頭良好，只可惜埋門被外疊的「年年友福」追過，算是有點失運。今場升班孭輕磅，計落應有着數，埋門試閘亦動態積極，擺明決心收復前失。配腳我揀「晴王」同「聚風雲」。
B女
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