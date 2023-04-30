安西教練 - 縱橫十六換人再拼｜重點出擊

再睇487場次田草千八米，「縱橫十六」是當日少數走外疊能上名之馬，同場與牠走同一跑線的「金德義」也未能上名，但接戰能提升名次跑第二，進一步證明「縱橫十六」身處四班誠是實力分子，甚至較「金德義」更強。
至於上仗田草二千米，「縱橫十六」早段留後遇極慢步速，「奇妙年華」中段發力得手，本身則因應排檔不利而包尾入直路，並且抄大外疊轉彎，結果直路階段也能交出追勢，明顯狀態未有回落。今仗換上梁家俊，人馬昔日合作曾有上名紀錄，排二檔預期有理想形城，有力再開勝門。
安西教練
疫情3年令港人北上難，不少市民的回鄉證已過期，預約換證日日爆滿，有議員了解逾100萬港人回鄉證過期。昨日終迎來喜訊，國家出入境管理局宣佈，下月8日起延長回鄉證的有效期，由2020年元旦至今年底到期的回...
2023-04-29
中共總書記習近平昨日主持政治局會議，指出當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，重申要堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求。...
2023-04-29
美國前副總統彭斯就美國前總統特朗普前年國會山莊暴動事件中的角色，在華盛頓聯邦法院向大陪審團作證，是首次有美國副總統就時任總統的言行作供。據報，彭斯在法院內逗留逾7小時，期間法院內外保安明顯加強。外界早...
2023-04-29
一手氣氛持續升溫，啟德發展區更是焦點。由中國海外發展的維港1號，更是啟德跑道區首個入伙住宅項目，提供逾千伙，標準戶型涵蓋1房至4房。買家可親身參觀現樓示範單位及住客會所。 維港1號坐落在啟德跑道...
2023-04-29
美國科網股業績造好，3大指數隔晚齊向上，帶動恒指在五一假期前曾重上2萬點，惟升幅持續收窄，終回落收報19894點，微升54點。大市成交額1015億元，較上日增加4.6%。分析指港股短期暫時仍為上落市格...
2023-04-29
巴塞隆拿剛輪西甲不敵華歷簡奴，教練沙維賽後大發雷霆，不滿球隊演出之餘，更炮轟戰將過度使用長傳戰術，有失巴塞以傳控踢法自居的傳統。有見及此，該隊兩位剛傷瘉的技術型中場法蘭基迪莊和柏迪，今晚聯賽一於領軍以悅目的小組組織，在主場連番撕破貝迪斯防線全取3分，捧讓球主客和讓一球「主勝」。周中西甲快車，巴塞作客1:2不敵中游的華歷簡奴，幸好次席皇家馬德里這輪同樣輸波，令他們仍然保持11分的領先優勢。然而球隊在比賽期間不停長傳急攻，沒有耐性在中場組織層層推進，教練沙維賽後遂大發雷霆：「我們缺少了中路的進攻，濫用了長傳，應該尋求在中路取得更多優勢。我們踢得很費勁，失了很多不必要的控球權，行...
2023-04-29
英皇電影《神探大戰》前晚舉行慶功宴，英皇集團主席楊受成、導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡等都有出席。楊生在台上表示有此成績得來不易，更透露《神》片劇本花了3年時間才通過內地審批，期間他還親自與電...
2023-04-29
全球首間以變形金剛為主題的餐廳，座落於銅鑼灣羅素街，即將於本周日正式開業，近期成為全城熱話，加上五一勞動節假期將至，不少內地旅客趁勞動節多日假期來港旅遊及消費，同時，本港派發首輪消費券帶動更多市民樂意...
2023-04-29
第一場四班二○○○米。此場其實屬大亂局，本來不宜作重心場次，但今日大賽日實在搜索枯腸都找不到太多值博之馬，姑且挑戰一下亂局。「縱橫十六」今季贏五班賽升班後，雖然暫未再勝，但427場次相對蝕了快步速，一...
2023-04-30