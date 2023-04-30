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安西教練 - 縱橫十六換人再拼｜重點出擊

2023-04-30 列印
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第一場四班二千米。「縱橫十六」季內跑了一場便轉投文廄，五歲馬似乎有點遲來的進步。例如在362場次能大勝「帝豪大師」四個身位，後駒再出即補中頭馬，之後升上四班亦入位，推算「縱橫十六」居四班也有競爭能力。

再睇487場次田草千八米，「縱橫十六」是當日少數走外疊能上名之馬，同場與牠走同一跑線的「金德義」也未能上名，但接戰能提升名次跑第二，進一步證明「縱橫十六」身處四班誠是實力分子，甚至較「金德義」更強。

至於上仗田草二千米，「縱橫十六」早段留後遇極慢步速，「奇妙年華」中段發力得手，本身則因應排檔不利而包尾入直路，並且抄大外疊轉彎，結果直路階段也能交出追勢，明顯狀態未有回落。今仗換上梁家俊，人馬昔日合作曾有上名紀錄，排二檔預期有理想形城，有力再開勝門。
安西教練
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