安西教練 - 縱橫十六換人再拼｜重點出擊

巴塞隆拿剛輪西甲不敵華歷簡奴，教練沙維賽後大發雷霆，不滿球隊演出之餘，更炮轟戰將過度使用長傳戰術，有失巴塞以傳控踢法自居的傳統。有見及此，該隊兩位剛傷瘉的技術型中場法蘭基迪莊和柏迪，今晚聯賽一於領軍以悅目的小組組織，在主場連番撕破貝迪斯防線全取3分，捧讓球主客和讓一球「主勝」。周中西甲快車，巴塞作客1:2不敵中游的華歷簡奴，幸好次席皇家馬德里這輪同樣輸波，令他們仍然保持11分的領先優勢。然而球隊在比賽期間不停長傳急攻，沒有耐性在中場組織層層推進，教練沙維賽後遂大發雷霆：「我們缺少了中路的進攻，濫用了長傳，應該尋求在中路取得更多優勢。我們踢得很費勁，失了很多不必要的控球權，行...

2023-04-29