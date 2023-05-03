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仲達 - 創奇蹟 五班夠爭｜頭號目標

2023-05-03 列印
■「創奇蹟」今仗排檔不算理想，但憧憬憑藉有超半班之實力，即使稍蝕亦夠爭。
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第二場五班一二○○米。「創奇蹟」近兩次成績倒退，難免予人每況愈下之感，不過其實都有藉口。前仗早中段騎者發揮有點亂龍，自己墮退更阻及別駒；上仗更過分，恃着曾在泥閘大逃取勝，排一檔竟棄好位而放頭，結果在不甚適應此跑法下大敗，未能反映能力。
  大敗後，「創奇蹟」轉由蔡明紹接手，一連試了三課閘，每課閘皆見騎者悉心教馬留力，可謂花了一擔心機，而馬兒末段走勢亦愈來愈有霸氣。今仗此駒減至三十八分終首次落五班，雖然排檔不算理想，但憧憬憑藉有超半班之實力，即使稍蝕亦夠爭。
仲達
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