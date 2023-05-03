安西教練 - 萬眾開心495精品｜重點出擊

第四場四班千二米。「萬眾開心」前仗跑同程，該賽模式較有利前置，本身因應外檔而早段留後，直路走內疊不利路段兼曾收慢，其實望空的時間並不多。再睇同場對手，頭馬「福滿寶」相隔一仗可入位，而其他後追馬如「電訊飛車」及「長發」，就算在該賽抄外疊衝刺賺場地，隨後在609場次碰頭也能串Q，由此伸算「萬眾開心」的一席逆境第七頗不簡單。

上仗「萬眾開心」由潘頓接手，遇上一千米專家「輗多福」以極快步速搶放，早段嫌騎者處理操之過急，結果令末段無以為繼，明顯欠缺步速智慧。今仗「萬眾開心」排七檔雖不算理想，但吸取失敗經驗後，應會有較佳發揮，畢竟本身出自495強組，賽績信得過。

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