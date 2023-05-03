伊仁絮語——逐夢年代轉場出擊

第四場「逐夢年代」來港後首戰即在田草千二米僅負於「川河首駒」及「美麗奔馳」等駒而得第四名，表現甚佳。前仗首次戴開縫眼罩，結果遇上大超班馬「金馳」，敗不足辱。上仗降落四班遇較弱對手，可惜大部份途程在沒有遮擋下走外疊，結果落敗而回。今仗改爭谷草，查牠三月份曾渡江試閘，走勢良佳，今次改配布文並除去配備，應屆出擊之時。

第九場「大才」上仗認真欠運，如非終點前受阻令騎師未能催策，或有機會制勝。事實上該賽水準不俗，頭馬「量化歡騰」今季表現穩定，「凌厲」近三仗能上名，而「怡勁力」一周後匆出即告獲勝。今仗「大才」改配潘頓，取位可望更靈活，有力爭取季內第二捷。

Ian