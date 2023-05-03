任睇No.1
  • 24º
  • 87%
  • 2023年5月3日 星期三
熱門： 區議會港車北上洪欣匯璽居屋2023

日報新聞 > 馬經

B女靚馬——贏盡天下強手遠去

2023-05-03 列印
Previous Next

第五場四班一哩，我就鍾意「贏盡天下」。此駒近幾仗一再跑得接近，上仗早段走得好順，沿途跟前守住二疊，去到中段就開始發力，愈衝愈起勁，最終只係輸畀「星運明爵」同「紅麗舍」，表現已非常出色。今場再戰同程而強手遠去，加上今季仲未交代，一定把握機會，只要早段留放恰當，相信大有機會打開勝利之門。配腳我揀「精彩生活」同「成才」。
   第七場三班千二米，我揀「美麗笑聲」做重心。佢近兩仗雖然梗頸四，但睇佢都有進步。尤其上仗早段跟得好順，直路初亦一早發力，可惜隨後被外側馬匹內移阻一阻，結果才失去三甲。今場若果取位順利，照計有權補中頭馬。配腳我揀「旌鷹」同「勝神威」。
B女
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd