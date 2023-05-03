B女靚馬——贏盡天下強手遠去

第五場四班一哩，我就鍾意「贏盡天下」。此駒近幾仗一再跑得接近，上仗早段走得好順，沿途跟前守住二疊，去到中段就開始發力，愈衝愈起勁，最終只係輸畀「星運明爵」同「紅麗舍」，表現已非常出色。今場再戰同程而強手遠去，加上今季仲未交代，一定把握機會，只要早段留放恰當，相信大有機會打開勝利之門。配腳我揀「精彩生活」同「成才」。

第七場三班千二米，我揀「美麗笑聲」做重心。佢近兩仗雖然梗頸四，但睇佢都有進步。尤其上仗早段跟得好順，直路初亦一早發力，可惜隨後被外側馬匹內移阻一阻，結果才失去三甲。今場若果取位順利，照計有權補中頭馬。配腳我揀「旌鷹」同「勝神威」。

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