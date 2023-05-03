B女靚馬——贏盡天下強手遠去

第七場三班千二米，我揀「美麗笑聲」做重心。佢近兩仗雖然梗頸四，但睇佢都有進步。尤其上仗早段跟得好順，直路初亦一早發力，可惜隨後被外側馬匹內移阻一阻，結果才失去三甲。今場若果取位順利，照計有權補中頭馬。配腳我揀「旌鷹」同「勝神威」。
B女
本報早前獨家踢爆葵涌工廈後巷淪為停車場，有外賣電單車手為避告票拆走車牌和行車證，竟有私家車有樣學樣。在天水圍一條主明渠的兩旁空地，近日不但泊滿私家車，部份車主刻意拆走車身資料，扮作棄置車輛，以圖避免食...
2023-05-03
台灣在南美洲唯一有邦交關係的巴拉圭舉行總統大選，親台執政黨紅黨候選人培尼亞取得壓倒性勝利當選。出身財政部長的培尼亞形容這是巴拉圭人民的勝利。台北祝賀培尼亞順利當選，稱期盼雙方邦誼持續友好深化。 ...
2023-05-02
俄烏雙方持續在烏東城市巴赫穆特激戰。美國情報指出，俄羅斯過去5個月在攻奪巴赫穆特期間，有逾2萬名人員陣亡，另有8萬人受傷。此外，烏軍表示已在巴赫穆特部份陣地中擊退俄軍。白宮國家安全委員會發言人柯比引述...
2023-05-03
新地大埔白石角University Hill 2A期首輪銷售取得理想銷情，發展商隨即變速推售全新一期2B期發售，昨日公佈項目單位細節，3房或以下標準戶佔項目約82%，主打2房戶佔約62%，項目料最快周...
2023-05-03
滙豐控股（005）公佈今年首季業績，首季列帳基準除稅前利潤為129億美元（約1006億港元），按年大增211%，按季增155%，遠勝市場預期；派季息0.1美元，亦高過市場預期，是2020年後重新派發季...
2023-05-03
利物浦右閘阿歷山大阿諾特今季表現長期低迷，直至近期出任新位置，在進攻時移入中路，就立即有脫胎換骨的演出，破紀錄地連續5場錄得助攻，並領軍取得4連勝佳績。今晚英超補賽，此子勢率隊於主場連番攻破富咸大門，...
2023-05-03
美國年度時尚盛事大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）昨在紐約舉行，吸引大批紅星到場，出爐百想視后宋慧喬都獲邀，更跟金像影后楊紫瓊、Jennie等集郵。圖：美聯社、路透社 今年Met Ga...
2023-05-03
政府公佈完善地區治理建議方案，新一屆區議會將改為由「委任」、「地區委員會界別」、「地方選區」組成，比例為「442」，再加27席「當然議員」，議席總數為470席。相關安排可說改轅易轍，以特首的說話，「以...
2023-05-03
第二場五班一二○○米。「創奇蹟」近兩次成績倒退，難免予人每況愈下之感，不過其實都有藉口。前仗早中段騎者發揮有點亂龍，自己墮退更阻及別駒；上仗更過分，恃着曾在泥閘大逃取勝，排一檔竟棄好位而放頭，結果在不...
2023-05-03