■告東尼昨晚3W兼做練馬師王。

昨晚谷戰唯一錦標是聖佐治挑戰盃，結果由潘頓策騎黎廄「勝神威」大熱險勝，騎練另贏「萬眾開心」攜手起孖，潘頓最後更成為騎師王。至於告東尼全面搏殺得手，憑「旺鋪永勝」、「爆谷」和「又龍串鳳」中三元，後兩駒都由鍾易禮爆冷。記者文傑、亨利、陳嘉甜昨晚賽事黎昭昇與潘頓本來合作四駒，但「喜快」和「淺草飛」先後退出，不過餘下的「萬眾開心」和「勝神威」全部搏殺得手，後駒更捧走聖佐治挑戰盃，潘頓表示：「今仗『勝神威』演出較早前再進一步，即使起步順利守在中間位置，可是轉彎時卻墮退至較後位置，可是仍能維持步韻，而且直路對我的催策交出良好反應，雖然贏得較驚險，但演出仍令人滿意，至於日後是否增程，則留待練馬師黎昭昇決定。」而前駒今仗大熱開齋，馬主團體成員包括有「譚校長」之稱的譚詠麟，他賽後說：「『萬眾一心』今場的對手很多，但牠賽前操練充足，也是有備而來。此馬上場未能及時回氣，結果末段力弱，今場潘頓留放得很好，完全依足策騎指示發揮，所以成功補中。我以往所養的『財神駕到』贏過四場頭馬，希望『萬眾開心』也能繼續有好成績。我覺得養馬做馬主的責任很大，名下馬兒出賽，朋友會向我打聽機會，今次『萬眾一心』順利取勝，我都十分開心。」雖然黎昭昇成功起孖，但練馬師王仍不敵告東尼，因為後者全晚三W。告東尼先憑布文策騎的「旺鋪永勝」於第二場贏馬，然後再以鍾易禮策騎「爆谷」包辦第二口孖寶，到第八場再與鍾易禮攜手勝出「又龍串鳳」，至此已提前成為練馬師王。另一方面，昨晚賽事不乏冷門頭馬，例如頭場的「博愛之光」獨贏便有十二倍，其練者丁冠豪透露：「快活谷千八米賽事的步速通常偏慢，所以今次賽前我便吩咐霍宏聲，讓『博愛之光』在對面直路提前發力，而這也可說是最終的贏馬關鍵。此駒是均速長途馬，目前狀態正勇，下場跑四班賽可負輕磅，應該仍然有競爭力。」