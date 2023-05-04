馬場浮世繪——徐雨石爆冷近期贏三日

徐雨石昨晚憑「中華叻叻」爆出四十七倍大冷W，雖然賽後其季內頭馬總數暫只得八場，距離上岸尚欠十W，但他在最近四個賽日中，三日都有馬贏，明顯依然鬥志高昂！徐雨石賽後表示：「『中華叻叻』早前在泥地開齋之前，曾於巫顯東胯下跑谷草一哩接近，路程其實有點根據，當然今場贏來有點運氣，終點前一人一步之下險勝，希望牠可以保持進步，之後繼續爭取好成績。」馬場浮世繪