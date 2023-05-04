馬場浮世繪
馬場浮世繪——徐雨石爆冷近期贏三日
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環諮會研環評補充資料 多名委員斥仍不足 土拓署收高球場再闖關再捱轟
粉嶺高球場部份用地租期於8月屆滿，政府擬收回9公頃建屋，但土拓署去年的環評報告「闖關」不成，被環諮會要求補交資料。環諮會昨開會，指林地及古墓2項資料未達要求，多位委員更批評署方原封不動交資料，令人失望...
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雲南11分鐘兩地震 2800屋毀10人傷
雲南保山市隆陽區周二深夜發生兩次4級以上地震，截至昨午至少造成10人受傷，約2800間房屋損毀。四川宜賓市興文縣昨午亦同樣發生兩次4級以上地震，當局暫時未收到傷亡和財產損失報告，而川渝多地都有震感。雲...
2023-05-04
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南韓議員披國旗登獨島 日本抗議被駁回
日本首相岸田文雄即將訪問南韓之際，有南韓議員登上兩國有主權爭議的獨島（日方稱為竹島）。日本向南韓提出抗議但遭到韓方駁回。日本外務省致電南韓駐日本大使館次席公使金容吉，就事件提出抗議，表明韓方議員登上竹...
2023-05-04
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天瀧招標前頻獲內地客查詢
由恒基牽頭，夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國集團合作發展的啟德天瀧，將於明日進行首輪標售，首批推出116伙3房及4房海景戶招標發售，項目迄今參觀及查詢理想，當中查詢更有40%客源為內地客，...
2023-05-04
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港股挫234點失牛熊線 成交僅662億創7月低
隔晚美國地區性銀行股暴瀉，美股三大指數齊挫，港股昨日隨外圍低開247點後，最多曾跌395點，失守250天牛熊線，尾市跌幅收窄，仍跌234點，收報19699點：科指收報3835點，跌63點；國指收報65...
2023-05-04
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倒戈「白」兵求爭氣 降魔有法
暫居英超第8位的白禮頓，仍有機會爭第5名歐霸席位，今晚聯賽補賽主場對曼聯，3分志在必得。該隊今季各賽事兩戰紅魔，法定時間收錄1勝1和，加上倒戈的前鋒韋碧克近況大勇，今晚若果士哥就可以刷新個人於後曼聯時...
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補場安排交公司處理 專心表演 MIRROR全員拍戲直認戲份唔平均
MIRROR將於明年1月在亞洲國際博覽館Arena補場，演出去年因意外腰斬的演唱會，昨日他們出席電影《12怪盜》開鏡拜神時，透露保留舊有內容也會加入新元素，並指身心已準備好再次上台，有關座位安排、機關...
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辛正兒 - AI將反轉勞動市場 官商及早籌謀應對｜社論
人工智能（AI）世代來臨，將對人類帶來天翻地覆的影響，首當其衝的，也是人們最關心的，是勞動市場將如何變化？而改變比人們想像中來得快。外電新聞報道，科技巨頭IBM行政總裁克里希納指出，未來幾年內或有約7...
2023-05-04
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潘頓捧盃神威開心
昨晚谷戰唯一錦標是聖佐治挑戰盃，結果由潘頓策騎黎廄「勝神威」大熱險勝，騎練另贏「萬眾開心」攜手起孖，潘頓最後更成為騎師王。至於告東尼全面搏殺得手，憑「旺鋪永勝」、「爆谷」和「又龍串鳳」中三元，後兩駒都...
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