馬場浮世繪——丁廄18W但未達標

丁冠豪昨晚憑「博愛之光」食頭胡，季內頭馬增至十八場，但由於此場是五班賽，而他之前已經贏了四場五班賽，因此距離達標其實仍然差三W，不過馬季還有兩個多月，他應該趕得切上岸。

馬場浮世繪