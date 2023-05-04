任睇No.1
  • 26º
  • 90%
  • 2023年5月4日 星期四
熱門： 區議會港車北上洪欣匯璽居屋2023

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——丁廄18W但未達標

2023-05-04 列印
Previous Next

  丁冠豪昨晚憑「博愛之光」食頭胡，季內頭馬增至十八場，但由於此場是五班賽，而他之前已經贏了四場五班賽，因此距離達標其實仍然差三W，不過馬季還有兩個多月，他應該趕得切上岸。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd