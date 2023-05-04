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馬場浮世繪——旺舖變旺鋪即有運行

2023-05-04 列印
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  「旺舖」系在港養馬多年，但對上一次拉頭馬，已是二○一八年九月的「旺舖大師」，而最新的「旺鋪永勝」改以「鋪」字命名，則似乎改名轉運成功，因為昨晚成功打開勝利之門，令馬主任永賢可重返久違的凱旋門！
馬場浮世繪
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