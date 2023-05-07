仲達 - 好友心得一出即拼｜頭號目標

第十場三班一○○○米。今季528場次三班此程，今次參戰馬「日日型」、「怡心聲」、「精彩勇士」等均有列陣，最後賽果由四升三班的「萬里飛至」和「不可擋」串Q，令人對現役三班此程的舊馬失去信心，所以今場隔晚大熱是另一匹四升三的「紅逸舍」。



無疑，「紅逸舍」上仗初出大半途程走不利跑線仍彈甩贏，走同樣跑線而負兩個身位的「幸運遇見」再出在千二米輕勝，自然令前駒今仗更水漲船高。不過大家不要忽略了一點，就是初上三班即有表現的「萬里飛至」和「不可擋」，其實都經歷過在四班負重磅仍交出成績的洗禮，但「紅逸舍」因上仗的勝仗被加了十分，剛剛可避過負重磅的考驗，反而少了一重證明，甚至同場另一匹預期都會熱的「卓諾人生」都是一樣，所以博W的話，個人偏向另覓選擇。



初出的PP「好友心得」來港前在昆士蘭的細場打疊六捷，除了賽事水準有疑點之外，在外地亦算用得多，本來對此類馬不宜有太大憧憬，不過此匹可能是例外。事關此駒在外地每一次取勝都是兵不血刃，而且一些沿途走位與之相若而最後被彈甩的蹄下敗將，之後可打疊取勝，以當地計賽事水準亦高，至於牠沒有挑戰大場的更高獎金賽事，可能只屬馬主個人取態而已。來港後，「好友心得」只試過一課谷閘（不計從化閘），除了也是全程按韁輕勝之外，末段像不太需要用力般，已彈離了今次同場的「怡心聲」和剛在三班上名的「還看今朝」，時間則比同日另一組由今次同場的「卓諾人生」取勝一組快了近0.8秒！因此，今次我也破例膽粗粗博此匹來自外地贏細場的PP可以一出即勝。

仲達