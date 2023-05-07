B女靚馬——仁仁之寶降班極惡

第九場三級賽二千四百米，我就鍾意「錶之五知」。佢今季只一次失獎金，表現非常準繩。上仗早段早段跟得好順，在對面直路開始加速，雖然末段未能即時望空，不過追勢仍吸引，屈居亞軍十分可惜。今場增程應更合腳法，我對佢有十足信心，有力捧盃而回。配腳我揀「勇戰神駒」同「直線力山」。
B女
香港夏季愈趨炎熱，酷熱日數愈來愈多，連跑馬安排都受影響。香港賽馬會昨宣佈推行黃昏賽 ，6、7月起將日馬賽事，由一般中午12時許至1時開跑頭場，改為4時舉行，今個馬季共7次黃昏賽事，全在沙田馬場舉行。馬...
2023-05-06
美國防務產業業界表示，願參與台灣防務自主計劃，以提升台灣威懾力。在北京，外交部批評美方正把台灣變成「火藥桶」，強調中方將堅定捍衛自身主權和安全。同時，正在華盛頓訪問的菲律賓總統小馬可斯表明，菲方同意美...
2023-05-06
中國國務委員兼外長秦剛，在印度出席上海合作組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫，就烏克蘭危機交換意見。秦剛表示，中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調，為政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫...
2023-05-06
新盤氣氛熾熱，現樓會所更搶先曝光，由新地發展的元朗The YOHO Hub第B期已屆現樓，早前首度開放現樓會所予傳媒參觀，同系第C期則已獲批預售同意書，涉939伙，料短期內將應市。 元朗The ...
2023-05-06
美國地區銀行問題懸而未決，再次觸發投資者恐慌情緒，隔晚杜指連跌4日，但美期反彈下，港股昨日反覆造好。恒指重上2萬關，收報20049點，升100點，成交982.8億元，不足1000億，較上日減少6.7%...
2023-05-06
英超排倒數第4的列斯聯，在尚餘4輪下急聘名帥艾拿迪斯領軍，今晚第一擊就要作客挑戰一哥曼城。外號「大Sam」的艾帥甫上任即向藍月主帥哥迪奧拿、利物浦領隊高普等人「挑戰」，指自己的領軍經驗比兩人更豐富，又...
2023-05-06
姚焯菲（Chantel）年初到紐西蘭升學，講明不會放棄做歌手，最近她趁放假返港即推出新歌《小出走》，短短9日MV已過100萬點擊。不過冇見3個月，16歲仍處於發育期的Chantel明顯圓潤咗，難得當事...
2023-05-06
這天電視新聞同時報道了兩條消息，一條是美國一個醫療專家做的研究顯示，寂寞是一種疾病。第二條消息是說世界各大IT公司正在積極發展AI技術。醫療專家的研究指出，寂寞不是多愁善感的一種感覺，而是一種會影響身...
2023-05-06
第十場三班一○○○米。今季528場次三班此程，今次參戰馬「日日型」、「怡心聲」、「精彩勇士」等均有列陣，最後賽果由四升三班的「萬里飛至」和「不可擋」串Q，令人對現役三班此程的舊馬失去信心，所以今場隔晚...
2023-05-07