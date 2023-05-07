B女靚馬——仁仁之寶降班極惡

第五場四班千六米，我就揀「仁仁之寶」做重心。此駒跑三班賽成績幾好，何況今次更降落四班，簡直大佔便宜。睇番佢上仗早段留後，然後直路移出外疊衝刺，走勢吸引，近期試閘亦討好。今場落班遇較弱對手，只要發揮正常就有權打開勝門，配腳我揀「都靈勇士」同「精彩非凡」。



第九場三級賽二千四百米，我就鍾意「錶之五知」。佢今季只一次失獎金，表現非常準繩。上仗早段早段跟得好順，在對面直路開始加速，雖然末段未能即時望空，不過追勢仍吸引，屈居亞軍十分可惜。今場增程應更合腳法，我對佢有十足信心，有力捧盃而回。配腳我揀「勇戰神駒」同「直線力山」。

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