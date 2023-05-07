伊仁絮語——八駿笑昇更進一步

第四場「八駿笑昇」來港前四出兩捷，雖然在費明頓千八米表列賽中落敗，但翌仗在格堡角逐二○二五米三歲讓磅賽，卻能擊敗雙料表列賽頭馬Dunkel，表現極之出色。上仗初次在港上陣出爭三班千六米，沿途留守包尾，直路初亦未能跟上步速，但在最後一百米後上如箭，末段時間僅次於頭馬兼廄侶「桃花雲」。今仗僅相距一周再出，告東尼部署應屬有的放矢，經過一場實戰經驗後，可望更進一步。



第五場「快錢」能力頗高，但演出有些失準，上仗改爭泥地採取前領跑法，僅在末段才被輕磅馬「藍海鐵騎」追過，表現回復水準。今仗最強對手「一絕」繼續排外檔兼負重磅，本身若能再次採用主動跑法，爭勝機會頗為樂觀。對手方面，「都靈勇士」前仗於末段後追甚多，上仗跑來卻較均速，今次增程至一哩應更合適，同場有「金像非凡」放頭，步速應不會太慢，對牠更為有利。

Ian