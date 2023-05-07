安西教練 - 瑰麗人生增程可靠｜重點出擊

早前網紅波仔客串《賽馬日在線》網上節目，我倆對賽事的睇法略有不同，波仔指部分自購馬會出現「第二次出賽併發症」，並列舉了一些季內事例，當中有不少是熱門分子，這對於馬迷避重就輕有莫大幫助，這正如方Sir經常提及的「靈感衝擊」，所謂學無前後，達者為先，後起之秀距離成功之路不遠矣！



回說今期推介馬匹，第六場「瑰麗人生」是四歲自購新馬，數據上除了較投注「第二次出賽」的自購馬來得有信心，再者今仗對手逾半是三歲馬，本身在年齡上已佔有優勢。



回看「瑰麗人生」上仗季內初出，由上季僅勝出一場頭馬的黃皓楠策騎，擺明非箭頭所在，本身在起步不算利落之下，早段走規亦欠穩定，騎師見狀移離主馬群望空，竟能在相對不利跑線逼近「勝利才子」。要知道後駒近況極之出色，不但之後一仗贏馬，新近一仗更在三班蝕盡步速跑獲第四名。再看「瑰麗人生」同父系馬增程合適，今仗誠是理想投注對象。

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