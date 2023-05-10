安西教練 - 獎星加強備戰泥料｜重點出擊

早前「年年友福」贏馬，成為鄭廄同日三捷的其中一員，賽前筆者有將牠納入貼士範圍，原因是當日馬房有變倍器「晴王」在陣，估計應有廄侶配合出擊，再者牠在港第二仗曾交出追勢，更重要是隨後一再增程，似在訓練氣量，而經一輪兜轉提升狀態後，果然縮程搏殺！

回說今仗心水。第七場「獎星」多少有此味道，查牠季內共六戰，早在446場次跑泥地一哩，當日跑道模式大利貼欄轉彎，而該役前四名馬便有三駒貼欄，僅得「王炸」走二疊可於逆境取得亞軍，推算「獎星」初跑泥地沿途二疊，一席第六應不算差。之後牠一連兩仗增程，並除去所有配備，結果換來大敗賽績。今次賽前見牠重戴羊毛面箍及綁脷試泥閘，直路愈走愈勁，備戰加強應屆出擊時。

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