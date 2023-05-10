伊仁絮語——龍騰飛翔強項再爭勝

第六場「龍騰飛翔」在413場次跑三班泥地千二能克服外檔，擊敗「火鑽」、「張燈結綵」及「閃電」等泥地健將，表現出色。其後數仗即使落敗，但整體演出尚不太差。上仗出爭谷草一千，末段後追力強，可見狀態仍處勇境。今仗重返贏馬途程，可望憑輕磅之利爭取季內第二捷。對手方面，「醒臣」近期出爭草地賽也有走勢，現評分較季初低十分，已有迴旋餘地，值得留意。

第七場「精彩動力」來港前曾兩度在二級賽中跑獲第四名，能力不俗。來港後四戰演出稍令人失望，但今仗轉爭泥地，父系出自「週日寧靜」之子「大震撼」，母系亦緣自美國血統，相信可應付泥地。早前試泥閘甚為輕鬆，計級數較今場對手為高，有力替方嘉柏延續近期佳績。

Ian