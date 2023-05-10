B女靚馬——綠登縮程謀突破

第三場五班一哩，我就揀「綠登」做重心。睇番佢上仗跑泥地千八，出閘後積極搶前，隨之稍留守五、六位，沿途都有遮擋，走勢亦順暢，轉彎時開始移出外疊，直路衝至中段漸漸力弱，表現稍令人失望。不過今次縮程跑一哩，計落路程一定合適，況且佢今季在四班曾上名，今次發揮得宜就有權打開勝利之門。配腳我揀「雷霆戰駒」同「金津一號 」。

第六場三班千二米，我就鍾意「紫雲冰」。佢今季無論跑草地或泥地，只得一次無獎金收，表現忠心準繩，亦證明腳法不拘一格。雖然往績顯示跑谷草成績較好，不過早前在同程得亞軍，表現亦唔差。今次有幸排黃金一檔，只要留力到末段展開衝刺，應有三甲機會。配腳我揀「晶晶日上」同「大眾勝利」。

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